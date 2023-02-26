Тарасов Емельян Тарасов
Место рожденияд.Мордасы-Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.08.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
05.08.1873
Отец: Тарасий Данилов
Мать: Васса Петрова
д.Мордасы-Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.10.1891
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1894
Сын: Тарасов Григорий Емельянов
Мать ребёнка: Тарасова Параскева Акимова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1899
Сын: Тарасов Игнатий Емельянов
Мать ребёнка: Тарасова Параскева Акимова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1899
Сын: Тарасов Иоанн ст.
Мать ребёнка: Тарасова Параскева Акимова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1901
Мать ребёнка: Тарасова Параскева Акимова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1903
Дочь: Анна ст.
Мать ребёнка: Тарасова Параскева Акимова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.07.1904
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1906
Дочь: Марфа Емельянова
Мать ребёнка: Тарасова Параскева Григорьева
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1907
Дочь: Мария Емельянова
Мать ребёнка: Тарасова Параскева Григорьева
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1910
Дочь: Анна Емельянова
Мать ребёнка: Тарасова Параскева Григорьева
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1911
Дочь: Евдокия Емельянова
Мать ребёнка: Тарасова Параскева Григорьева
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно