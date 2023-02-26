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Тарасов Емельян Тарасов

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Место рождения

д.Мордасы-Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.08.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1873

Отец: Тарасий Данилов

Мать: Васса Петрова

д.Мордасы-Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
25.10.1891

Жена: Тарасова Параскева Акимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1894

Сын: Тарасов Григорий Емельянов

Мать ребёнка: Тарасова Параскева Акимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1899

Сын: Тарасов Игнатий Емельянов

Мать ребёнка: Тарасова Параскева Акимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1899

Сын: Тарасов Иоанн ст.

Мать ребёнка: Тарасова Параскева Акимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1901

Сын: Тарасов Иван Емельянович

Мать ребёнка: Тарасова Параскева Акимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1903

Дочь: Анна ст.

Мать ребёнка: Тарасова Параскева Акимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.07.1904

Жена: Тарасова Параскева Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1906

Дочь: Марфа Емельянова

Мать ребёнка: Тарасова Параскева Григорьева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1907

Дочь: Мария Емельянова

Мать ребёнка: Тарасова Параскева Григорьева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1910

Дочь: Анна Емельянова

Мать ребёнка: Тарасова Параскева Григорьева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1911

Дочь: Евдокия Емельянова

Мать ребёнка: Тарасова Параскева Григорьева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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