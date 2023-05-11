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Тарасова Параскева Акимова

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

01.05.1904

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.10.1891

Муж: Тарасов Емельян Тарасов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1894

Сын: Тарасов Григорий Емельянов

Отец ребёнка: Тарасов Емельян Тарасов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1899

Сын: Тарасов Игнатий Емельянов

Отец ребёнка: Тарасов Емельян Тарасов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1899

Сын: Тарасов Иоанн ст.

Отец ребёнка: Тарасов Емельян Тарасов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1901

Сын: Тарасов Иван Емельянович

Отец ребёнка: Тарасов Емельян Тарасов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1903

Дочь: Анна ст.

Отец ребёнка: Тарасов Емельян Тарасов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.05.1904
д.Мордасы-Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от тифа
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