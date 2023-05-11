Тарасова Параскева Акимова
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти01.05.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.10.1891
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1894
Сын: Тарасов Григорий Емельянов
Отец ребёнка: Тарасов Емельян Тарасов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1899
Сын: Тарасов Игнатий Емельянов
Отец ребёнка: Тарасов Емельян Тарасов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1899
Сын: Тарасов Иоанн ст.
Отец ребёнка: Тарасов Емельян Тарасов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1901
Отец ребёнка: Тарасов Емельян Тарасов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.06.1903
Дочь: Анна ст.
Отец ребёнка: Тарасов Емельян Тарасов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.05.1904
д.Мордасы-Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от тифа