Тарасов Григорий Емельянов
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.01.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1894
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.04.1912
Жена: Ирина Николаева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1913
Сын: Тарасов Василий Григорьев
Мать ребёнка: Ирина Николаева
д.Селецкий Ручей -Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1915
Мать ребёнка: Ирина Николаева
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно