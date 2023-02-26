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Тарасов Григорий Емельянов

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.01.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1894

Отец: Тарасов Емельян Тарасов

Мать: Тарасова Параскева Акимова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.04.1912

Жена: Ирина Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.08.1913

Сын: Тарасов Василий Григорьев

Мать ребёнка: Ирина Николаева

д.Селецкий Ручей -Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1915

Сын: Тарасов Иван Григорьев

Мать ребёнка: Ирина Николаева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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