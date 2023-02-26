Тарасов Василий Григорьев
Место рожденияд.Селецкий Ручей -Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения02.08.1913
Дата смерти27.02.1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1913
Отец: Тарасов Григорий Емельянов
Мать: Ирина Николаева
д.Селецкий Ручей -Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.02.1914
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.