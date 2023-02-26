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Тарасов Василий Григорьев

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Место рождения

д.Селецкий Ручей -Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

02.08.1913

Дата смерти

27.02.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1913

Отец: Тарасов Григорий Емельянов

Мать: Ирина Николаева

д.Селецкий Ручей -Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
27.02.1914
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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