Тарасова (Долотова) Параскева Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Долотова) Параскева Григорьева

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

14.10.1886

Дата смерти

10.09.1912

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1886

Отец: Григорий Семёнов

Мать: Ирина (Тимофеева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.07.1904

Муж: Тарасов Емельян Тарасов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1906

Дочь: (Тарасова) Марфа Емельянова

Отец ребёнка: Тарасов Емельян Тарасов

Рождение ребёнка
06.08.1907

Дочь: (Тарасова) Мария Емельянова

Отец ребёнка: Тарасов Емельян Тарасов

Рождение ребёнка
01.02.1910

Дочь: (Тарасова) Анна Емельянова

Отец ребёнка: Тарасов Емельян Тарасов

Рождение ребёнка
07.07.1911

Дочь: (Тарасова) Евдокия Емельянова

Отец ребёнка: Тарасов Емельян Тарасов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.09.1912
Причина смерти: от горловой чахотки
Похороны
Неизвестно

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