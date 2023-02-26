Тарасова (Долотова) Параскева Григорьева
Место рождения
Дата рождения14.10.1886
Дата смерти10.09.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1886
Отец: Григорий Семёнов
Мать: Ирина (Тимофеева)
Бракосочетание
11.07.1904
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1906
Дочь: (Тарасова) Марфа Емельянова
Отец ребёнка: Тарасов Емельян Тарасов
Рождение ребёнка
06.08.1907
Дочь: (Тарасова) Мария Емельянова
Отец ребёнка: Тарасов Емельян Тарасов
Рождение ребёнка
01.02.1910
Дочь: (Тарасова) Анна Емельянова
Отец ребёнка: Тарасов Емельян Тарасов
Рождение ребёнка
07.07.1911
Дочь: (Тарасова) Евдокия Емельянова
Отец ребёнка: Тарасов Емельян Тарасов
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.09.1912
Причина смерти: от горловой чахотки
Похороны
Неизвестно