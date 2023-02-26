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Тарасий Данилов

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.02.1833

Дата смерти

09.12.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1833

Отец: Даниил Иосифов

Мать: Екатерина Иванова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1852

Жена: Васса Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1853

Сын: Игнатий Тарасов

Мать ребёнка: Васса Петрова

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1854

Дочь: Мелания Тарасова

Мать ребёнка: Васса Петрова

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1856

Дочь: Лукия Тарасова

Мать ребёнка: Васса Петрова

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1859

Дочь: Матрона Тарасова

Мать ребёнка: Васса Петрова

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1864

Сын: Тарасов Семён Тарасов

Мать ребёнка: Васса Петрова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Иван Тарасов

Мать ребёнка: Васса Петрова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1870

Дочь: Пелагея Тарасова

Мать ребёнка: Васса Петрова

Рождение ребёнка
05.08.1873

Сын: Тарасов Емельян Тарасов

Мать ребёнка: Васса Петрова

д.Мордасы-Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.12.1915
д.Мордасы (Селецкий Ручей) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехановском кладбище
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