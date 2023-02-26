Тарасий Данилов
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.02.1833
Дата смерти09.12.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
24.02.1833
Отец: Даниил Иосифов
Мать: Екатерина Иванова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1852
Жена: Васса Петрова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.12.1853
Сын: Игнатий Тарасов
Мать ребёнка: Васса Петрова
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1854
Дочь: Мелания Тарасова
Мать ребёнка: Васса Петрова
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1856
Дочь: Лукия Тарасова
Мать ребёнка: Васса Петрова
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1859
Дочь: Матрона Тарасова
Мать ребёнка: Васса Петрова
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1864
Мать ребёнка: Васса Петрова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868
Сын: Иван Тарасов
Мать ребёнка: Васса Петрова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1870
Дочь: Пелагея Тарасова
Мать ребёнка: Васса Петрова
Рождение ребёнка
05.08.1873
Мать ребёнка: Васса Петрова
д.Мордасы-Селецкий Ручей Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
09.12.1915
д.Мордасы (Селецкий Ручей) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехановском кладбище