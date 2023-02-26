Даниил Иосифов
Место рожденияд.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1804
Дата смерти18.07.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Иосиф Иванов
Мать: Агафия Фирсова
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Параскева Данилова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Наталия Данилова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
21.04.1831
Дочь: Ирина Данилова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1833
Сын: Тарасий Данилов
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Иванова
Смерть
18.07.1835
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.