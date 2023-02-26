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Даниил Иосифов

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Место рождения

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1804

Дата смерти

18.07.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Иосиф Иванов

Мать: Агафия Фирсова

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Параскева Данилова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Наталия Данилова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
21.04.1831

Дочь: Ирина Данилова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1833

Сын: Тарасий Данилов

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Иванова

Смерть
18.07.1835
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
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