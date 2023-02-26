Иосиф Иванов
Место рожденияд.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1769
Дата смерти01.07.1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1798
Сын: Косьма Иосифов
Мать ребёнка: Евдокия Демидова
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1804
Сын: Даниил Иосифов
Мать ребёнка: Агафия Фирсова
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1814
Сын: Семён Иосифов
Мать ребёнка: Агафия Фирсова
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Демидова
Смерть
01.07.1834
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.