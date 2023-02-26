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Иосиф Иванов

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Место рождения

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1769

Дата смерти

01.07.1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1780 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1798

Сын: Косьма Иосифов

Мать ребёнка: Евдокия Демидова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Даниил Иосифов

Мать ребёнка: Агафия Фирсова

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1814

Сын: Семён Иосифов

Мать ребёнка: Агафия Фирсова

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Демидова

Смерть
01.07.1834
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
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