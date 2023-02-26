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Ирина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

20.12.1838

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Рождение ребёнка
До 1817

Сын: Аким Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1819

Сын: Денисий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.12.1838
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
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