Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти20.12.1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
До 1817
Сын: Аким Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1819
Сын: Денисий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.12.1838
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.