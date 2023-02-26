Аким Яковлев
Место рожденияд.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: Яков Иванов
Мать: Ирина Иванова
д.Веретия Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.09.1834
Жена: Агрипина Григорьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно