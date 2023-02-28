Терещенков Фёдор Петров
Место рождения
Дата рождения19.04.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1850
Отец: Пётр Григорьев
Мать: Матрона Фадеева
Военная служба
1876
по билету унтер-офицер
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Терещенкова Анна Андреева
Рождение ребёнка
03.09.1899
Сын: Терещенков Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Терещенкова Анна Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно