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Терещенков Фёдор Петров

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.04.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1850

Отец: Пётр Григорьев

Мать: Матрона Фадеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1876
по билету унтер-офицер
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Терещенкова Анна Андреева

Рождение ребёнка
03.09.1899

Сын: Терещенков Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Терещенкова Анна Андреева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терещенкова Анна Андреева

Смерть
Неизвестно
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