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Матрона Петрова

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Пётр Григорьев

Мать: Матрона Фадеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.01.1879

Муж: Дмитрий (Авраамов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1881

Сын: Пётр ст.

Отец ребёнка: Дмитрий (Авраамов)

д.Новосельцы-Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Параскева Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий (Авраамов)

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1886

Сын: Андрей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий (Авраамов)

д.Выселки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887

Сын: Сазонтий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий (Авраамов)

д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Параскева мл

Отец ребёнка: Дмитрий (Авраамов)

Рождение ребёнка
16.07.1892

Дочь: Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий (Авраамов)

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1895

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий (Авраамов)

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1898

Сын: Пётр Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий (Авраамов)

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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