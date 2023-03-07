Матрона Петрова
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Пётр Григорьев
Мать: Матрона Фадеева
Бракосочетание
14.01.1879
Муж: Дмитрий (Авраамов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1881
Сын: Пётр ст.
Отец ребёнка: Дмитрий (Авраамов)
д.Новосельцы-Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Параскева Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий (Авраамов)
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1886
Сын: Андрей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий (Авраамов)
д.Выселки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887
Сын: Сазонтий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий (Авраамов)
д.Солодкая Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Параскева мл
Отец ребёнка: Дмитрий (Авраамов)
Рождение ребёнка
16.07.1892
Дочь: Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий (Авраамов)
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1895
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий (Авраамов)
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1898
Сын: Пётр Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий (Авраамов)
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно