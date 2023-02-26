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Андрей Дмитриев

Место рождения

д.Выселки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.11.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1886

Отец: Дмитрий (Авраамов)

Мать: Матрона Петрова

Бракосочетание
28.01.1909

Жена: Параскева Евмениева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1910

Сын: Александр Андреев

Мать ребёнка: Параскева Евмениева

Бракосочетание
30.10.1911

Жена: Александра (Елистратова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1912

Сын: Георгий Андреев

Мать ребёнка: Александра (Елистратова)

Рождение ребёнка
17.04.1914

Дочь: Александра Андреева

Мать ребёнка: Александра (Елистратова)

Рождение ребёнка
03.03.1916

Сын: Григорий Андреев

Мать ребёнка: Александра (Елистратова)

Смерть
Неизвестно

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