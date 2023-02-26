Андрей Дмитриев
Место рожденияд.Выселки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.11.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1886
Отец: Дмитрий (Авраамов)
Мать: Матрона Петрова
Бракосочетание
28.01.1909
Жена: Параскева Евмениева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1910
Сын: Александр Андреев
Мать ребёнка: Параскева Евмениева
Бракосочетание
30.10.1911
Жена: Александра (Елистратова)
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1912
Сын: Георгий Андреев
Мать ребёнка: Александра (Елистратова)
Рождение ребёнка
17.04.1914
Дочь: Александра Андреева
Мать ребёнка: Александра (Елистратова)
Рождение ребёнка
03.03.1916
Сын: Григорий Андреев
Мать ребёнка: Александра (Елистратова)
Смерть
Неизвестно