Параскева Евмениева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Евмениева

Параскева Евмениева

Место рождения

д.Шлыково Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1887

Дата смерти

02.07.1911

Пол

Женский

Отец

1845 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Евмений Семёнов

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1909

Муж: Андрей Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1910

Сын: Александр Андреев

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

Смерть
02.07.1911
Причина смерти: от чахотки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.