Параскева Евмениева
Место рожденияд.Шлыково Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1887
Дата смерти02.07.1911
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Евмений Семёнов
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1909
Муж: Андрей Дмитриев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1910
Сын: Александр Андреев
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
Смерть
02.07.1911
Причина смерти: от чахотки