Александра (Елистратова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра (Елистратова)

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Место рождения

д.Шарково Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Шарково Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.10.1911

Муж: Андрей Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1912

Сын: Георгий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1914

Дочь: Александра Андреева

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1916

Сын: Григорий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Дмитриев

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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