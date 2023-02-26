Александра (Елистратова)
Место рожденияд.Шарково Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Шарково Лоинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.10.1911
Муж: Андрей Дмитриев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1912
Сын: Георгий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1914
Дочь: Александра Андреева
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1916
Сын: Григорий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Дмитриев
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно