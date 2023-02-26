Параскева Дмитриева
Место рожденияд.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Дмитрий (Авраамов)
Мать: Матрона Петрова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.07.1901
Муж: Филипп Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1903
Дочь: Пелагея Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Григорьев
Рождение ребёнка
19.11.1905
Дочь: Анна Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Григорьев
Смерть
Неизвестно