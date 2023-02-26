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Параскева Дмитриева

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Место рождения

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Дмитрий (Авраамов)

Мать: Матрона Петрова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.07.1901

Муж: Филипп Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1903

Дочь: Пелагея Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Григорьев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.11.1905

Дочь: Анна Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Григорьев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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