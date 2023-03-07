Филипп Григорьев
Место рождения
Дата рождения12.08.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1879
Отец: Григорий Кодратов
Мать: Анна Стефанова
Бракосочетание
11.05.1897
Жена: Марфа Алексеева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1899
Сын: Александр Филиппов
Мать ребёнка: Марфа Алексеева
Бракосочетание
01.07.1901
Жена: Параскева Дмитриева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1903
Дочь: Пелагея Филиппова
Мать ребёнка: Параскева Дмитриева
Рождение ребёнка
19.11.1905
Дочь: Анна Филиппова
Мать ребёнка: Параскева Дмитриева
Смерть
Неизвестно