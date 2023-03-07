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Филипп Григорьев

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.08.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1879

Отец: Григорий Кодратов

Мать: Анна Стефанова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.05.1897

Жена: Марфа Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1899

Сын: Александр Филиппов

Мать ребёнка: Марфа Алексеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
01.07.1901

Жена: Параскева Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1903

Дочь: Пелагея Филиппова

Мать ребёнка: Параскева Дмитриева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.11.1905

Дочь: Анна Филиппова

Мать ребёнка: Параскева Дмитриева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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