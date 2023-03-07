Марфа Алексеева
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти03.06.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1897
Муж: Филипп Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1899
Сын: Александр Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Григорьев
Смерть
03.06.1901
Причина смерти: от натуральной