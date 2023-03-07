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Марфа Алексеева

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

03.06.1901

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.05.1897

Муж: Филипп Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.02.1899

Сын: Александр Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Григорьев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
03.06.1901
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
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