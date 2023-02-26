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Пётр ст.

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Место рождения

д.Новосельцы-Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.09.1881

Дата смерти

18.06.1882

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1881

Отец: Дмитрий (Авраамов)

Мать: Матрона Петрова

д.Новосельцы-Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.06.1882
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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