Пётр ст.
Место рожденияд.Новосельцы-Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.09.1881
Дата смерти18.06.1882
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1881
Отец: Дмитрий (Авраамов)
Мать: Матрона Петрова
д.Новосельцы-Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.06.1882
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.