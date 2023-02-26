Игнатий Иванов
Место рожденияд.Селецкий Ручей Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1842
Дата смерти02.04.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Иван Иванов
Мать: Параскева Самойлова
д.Селецкий Ручей Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.10.1860
Жена: Анна Наумова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Сын: Авраамий Игнатов
Мать ребёнка: Анна Наумова
Рождение ребёнка
1869
Сын: Кодратий Игнатов
Мать ребёнка: Анна Наумова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1873
Сын: Яков Игнатов
Мать ребёнка: Анна Наумова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1875
Дочь: Юрченкова Ксения Игнатова
Мать ребёнка: Анна Наумова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Васса Игнатова
Мать ребёнка: Анна Наумова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1882
Дочь: Анна ст
Мать ребёнка: Анна Наумова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1884
Дочь: Анна Игнатова
Мать ребёнка: Анна Наумова
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886
Сын: Тит Игнатов
Мать ребёнка: Анна Наумова
Рождение ребёнка
1895
Сын: Архип Игнатов
Мать ребёнка: Анна Наумова
Смерть
02.04.1906
д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.