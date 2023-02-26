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Игнатий Иванов

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Место рождения

д.Селецкий Ручей Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1842

Дата смерти

02.04.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Иван Иванов

Мать: Параскева Самойлова

д.Селецкий Ручей Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.10.1860

Жена: Анна Наумова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Авраамий Игнатов

Мать ребёнка: Анна Наумова

Рождение ребёнка
1869

Сын: Кодратий Игнатов

Мать ребёнка: Анна Наумова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1873

Сын: Яков Игнатов

Мать ребёнка: Анна Наумова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1875

Дочь: Юрченкова Ксения Игнатова

Мать ребёнка: Анна Наумова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Васса Игнатова

Мать ребёнка: Анна Наумова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1882

Дочь: Анна ст

Мать ребёнка: Анна Наумова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1884

Дочь: Анна Игнатова

Мать ребёнка: Анна Наумова

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886

Сын: Тит Игнатов

Мать ребёнка: Анна Наумова

Рождение ребёнка
1895

Сын: Архип Игнатов

Мать ребёнка: Анна Наумова

Смерть
02.04.1906
д.Селецкий Ручей - Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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