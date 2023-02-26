Анна Наумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Наумова

Анна Наумова

avatar

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Наум Никифоров

Мать: Стефанида Косьмина

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.10.1860

Муж: Игнатий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Авраамий Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Иванов

Рождение ребёнка
1869

Сын: Кодратий Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Иванов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1873

Сын: Яков Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Иванов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1875

Дочь: Юрченкова Ксения Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий Иванов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Васса Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий Иванов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1882

Дочь: Анна ст

Отец ребёнка: Игнатий Иванов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1884

Дочь: Анна Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий Иванов

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886

Сын: Тит Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Иванов

Рождение ребёнка
1895

Сын: Архип Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Иванов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close