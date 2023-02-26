Анна Наумова
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Наум Никифоров
Мать: Стефанида Косьмина
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.10.1860
Муж: Игнатий Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Сын: Авраамий Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Иванов
Рождение ребёнка
1869
Сын: Кодратий Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Иванов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1873
Сын: Яков Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Иванов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1875
Дочь: Юрченкова Ксения Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий Иванов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Васса Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий Иванов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1882
Дочь: Анна ст
Отец ребёнка: Игнатий Иванов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.12.1884
Дочь: Анна Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий Иванов
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886
Сын: Тит Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Иванов
Рождение ребёнка
1895
Сын: Архип Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Иванов
Смерть
Неизвестно