Наум Никифоров
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1816
Дата смерти19.12.1888
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1842
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Стефанида Косьмина
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Анна Наумова
Мать ребёнка: Стефанида Косьмина
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1848
Сын: Никита Семёнов
Мать ребёнка: Стефанида Косьмина
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Косьмина
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
19.12.1888
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.