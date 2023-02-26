Наум Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаум Никифоров

Наум Никифоров

avatar

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1816

Дата смерти

19.12.1888

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1816 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1842

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Стефанида Косьмина

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Анна Наумова

Мать ребёнка: Стефанида Косьмина

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1848

Сын: Никита Семёнов

Мать ребёнка: Стефанида Косьмина

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Косьмина

Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
19.12.1888
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close