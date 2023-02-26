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Анисия Иванова

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Место рождения

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.12.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1859

Отец: Иван Иванов

Мать: Параскева Самойлова

д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.10.1876

Муж: Василий Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1879

Сын: Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Василий Григорьев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1881

Сын: Филимон Васильев

Отец ребёнка: Василий Григорьев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1884

Сын: Семён Васильев

Отец ребёнка: Василий Григорьев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1886

Сын: Гавриил Васильев

Отец ребёнка: Василий Григорьев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1888

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Василий Григорьев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1892

Сын: Стефан Васильев

Отец ребёнка: Василий Григорьев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1895

Сын: Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Василий Григорьев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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