Анисия Иванова
Место рожденияд.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.12.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1859
Отец: Иван Иванов
Мать: Параскева Самойлова
д.Мордасы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.10.1876
Муж: Василий Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1879
Сын: Иоанн Васильев
Отец ребёнка: Василий Григорьев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.11.1881
Сын: Филимон Васильев
Отец ребёнка: Василий Григорьев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1884
Сын: Семён Васильев
Отец ребёнка: Василий Григорьев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1886
Сын: Гавриил Васильев
Отец ребёнка: Василий Григорьев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1888
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Василий Григорьев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1892
Сын: Стефан Васильев
Отец ребёнка: Василий Григорьев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1895
Сын: Фёдор Васильев
Отец ребёнка: Василий Григорьев
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно