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Семён Васильев

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.02.1884

Дата смерти

17.02.1885

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1884

Отец: Василий Григорьев

Мать: Анисия Иванова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.02.1885
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
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