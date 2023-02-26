Матрона Емельянова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1790
Дата смерти08.04.1842
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Емельян Парфенов
Мать: не указана
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марфа Самойлова
Отец ребёнка: Самуил Ануфриев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1820
Дочь: Параскева Самойлова
Отец ребёнка: Самуил Ануфриев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1824
Сын: Косьма Самойлов
Отец ребёнка: Самуил Ануфриев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1830
Дочь: Анна Самойлова
Отец ребёнка: Самуил Ануфриев
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.04.1842
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.