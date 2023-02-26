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Матрона Емельянова

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1790

Дата смерти

08.04.1842

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Емельян Парфенов

Мать: не указана

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марфа Самойлова

Отец ребёнка: Самуил Ануфриев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.07.1820

Дочь: Параскева Самойлова

Отец ребёнка: Самуил Ануфриев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1824

Сын: Косьма Самойлов

Отец ребёнка: Самуил Ануфриев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1830

Дочь: Анна Самойлова

Отец ребёнка: Самуил Ануфриев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.04.1842
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
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