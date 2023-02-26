Косьма Самойлов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.07.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
01.07.1824
Отец: Самуил Ануфриев
Мать: Матрона Емельянова
Бракосочетание
22.10.1845
Жена: София Карпова
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1850
Дочь: Акилина Косьмина
Мать ребёнка: София Карпова
Рождение ребёнка
05.12.1853
Сын: Николай Косьмин
Мать ребёнка: София Карпова
Рождение ребёнка
23.01.1856
Дочь: Самсонова Ксения Косьмина
Мать ребёнка: София Карпова
Рождение ребёнка
21.09.1858
Дочь: Ефросиния Косьмина
Мать ребёнка: София Карпова
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1860
Сын: Фёдор Косьмин
Мать ребёнка: София Карпова
Рождение ребёнка
25.05.1864
Сын: Нил Косьмин
Мать ребёнка: София Карпова
Рождение ребёнка
12.04.1871
Сын: Семён Косьмин
Мать ребёнка: София Карпова
Бракосочетание
18.04.1876
Жена: Улита Петрова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно