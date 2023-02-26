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Косьма Самойлов

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.07.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1824

Отец: Самуил Ануфриев

Мать: Матрона Емельянова

Бракосочетание
22.10.1845

Жена: София Карпова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1850

Дочь: Акилина Косьмина

Мать ребёнка: София Карпова

Рождение ребёнка
05.12.1853

Сын: Николай Косьмин

Мать ребёнка: София Карпова

Рождение ребёнка
23.01.1856

Дочь: Самсонова Ксения Косьмина

Мать ребёнка: София Карпова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1858

Дочь: Ефросиния Косьмина

Мать ребёнка: София Карпова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1860

Сын: Фёдор Косьмин

Мать ребёнка: София Карпова

Рождение ребёнка
25.05.1864

Сын: Нил Косьмин

Мать ребёнка: София Карпова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.04.1871

Сын: Семён Косьмин

Мать ребёнка: София Карпова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.04.1876

Жена: Улита Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно

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