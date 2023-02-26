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София Карпова

Место рождения

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1828

Дата смерти

31.01.1876

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Карп Григорьев

Мать: Пелагия Андреева

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.10.1845

Муж: Косьма Самойлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1850

Дочь: Акилина Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Самойлов

Рождение ребёнка
05.12.1853

Сын: Николай Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Самойлов

Рождение ребёнка
23.01.1856

Дочь: Самсонова Ксения Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Самойлов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1858

Дочь: Ефросиния Косьмина

Отец ребёнка: Косьма Самойлов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1860

Сын: Фёдор Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Самойлов

Рождение ребёнка
25.05.1864

Сын: Нил Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Самойлов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.04.1871

Сын: Семён Косьмин

Отец ребёнка: Косьма Самойлов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
31.01.1876
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной

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