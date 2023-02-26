София Карпова
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти31.01.1876
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Карп Григорьев
Мать: Пелагия Андреева
Бракосочетание
22.10.1845
Муж: Косьма Самойлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1850
Дочь: Акилина Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Самойлов
Рождение ребёнка
05.12.1853
Сын: Николай Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Самойлов
Рождение ребёнка
23.01.1856
Дочь: Самсонова Ксения Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Самойлов
Рождение ребёнка
21.09.1858
Дочь: Ефросиния Косьмина
Отец ребёнка: Косьма Самойлов
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1860
Сын: Фёдор Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Самойлов
Рождение ребёнка
25.05.1864
Сын: Нил Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Самойлов
Рождение ребёнка
12.04.1871
Сын: Семён Косьмин
Отец ребёнка: Косьма Самойлов
Смерть
31.01.1876
Причина смерти: от натуральной