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Марфа Самойлова

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1817

Дата смерти

11.03.1877

Пол

Женский

Отец

1787 г.р.

Мать

1790 г.р.

Муж

До 1816 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Самуил Ануфриев

Мать: Матрона Емельянова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.02.1834

Муж: Ефимий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Матрона Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Иванов

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1844

Сын: Василий Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Иванов

д.Бобыли Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1846

Сын: Роман Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Иванов

Рождение ребёнка
30.03.1849

Дочь: Мария ст

Отец ребёнка: Ефимий Иванов

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1852

Сын: Щербаков Сергей Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Иванов

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1854

Сын: Иван Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Иванов

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.03.1856

Дочь: Мария Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Иванов

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.03.1877
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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