Марфа Самойлова
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1817
Дата смерти11.03.1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Самуил Ануфриев
Мать: Матрона Емельянова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.02.1834
Муж: Ефимий Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Матрона Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Иванов
Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1844
Сын: Василий Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Иванов
д.Бобыли Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1846
Сын: Роман Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Иванов
Рождение ребёнка
30.03.1849
Дочь: Мария ст
Отец ребёнка: Ефимий Иванов
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1852
Отец ребёнка: Ефимий Иванов
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1854
Сын: Иван Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Иванов
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.03.1856
Дочь: Мария Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Иванов
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.03.1877
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.