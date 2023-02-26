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Иван Ефимов

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Место рождения

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1816 г.р.

Мать

1817 г.р.

Жена

До 1854 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854

Отец: Ефимий Иванов

Мать: Марфа Самойлова

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1873

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Евдокитя Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокитя Иванова

Смерть
Неизвестно
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