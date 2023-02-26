Иван Ефимов
Место рожденияд.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1854
Отец: Ефимий Иванов
Мать: Марфа Самойлова
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1873
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Евдокитя Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокитя Иванова
Смерть
Неизвестно