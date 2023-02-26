Ефимий Иванов
Место рожденияд.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
18.02.1834
Жена: Марфа Самойлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Матрона Ефимова
Мать ребёнка: Марфа Самойлова
Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1844
Сын: Василий Ефимов
Мать ребёнка: Марфа Самойлова
д.Бобыли Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1846
Сын: Роман Ефимов
Мать ребёнка: Марфа Самойлова
Рождение ребёнка
30.03.1849
Дочь: Мария ст
Мать ребёнка: Марфа Самойлова
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1852
Мать ребёнка: Марфа Самойлова
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1854
Сын: Иван Ефимов
Мать ребёнка: Марфа Самойлова
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.03.1856
Дочь: Мария Ефимова
Мать ребёнка: Марфа Самойлова
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно