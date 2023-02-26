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Ефимий Иванов

Место рождения

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1817 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.02.1834

Жена: Марфа Самойлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Матрона Ефимова

Мать ребёнка: Марфа Самойлова

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1844

Сын: Василий Ефимов

Мать ребёнка: Марфа Самойлова

д.Бобыли Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1846

Сын: Роман Ефимов

Мать ребёнка: Марфа Самойлова

Рождение ребёнка
30.03.1849

Дочь: Мария ст

Мать ребёнка: Марфа Самойлова

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1852

Сын: Щербаков Сергей Ефимов

Мать ребёнка: Марфа Самойлова

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1854

Сын: Иван Ефимов

Мать ребёнка: Марфа Самойлова

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.03.1856

Дочь: Мария Ефимова

Мать ребёнка: Марфа Самойлова

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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