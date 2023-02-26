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Щербаков Сергей Ефимов

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Место рождения

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

08.10.1852

Дата смерти

02.01.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1852

Отец: Ефимий Иванов

Мать: Марфа Самойлова

д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1871

Жена: Щербакова Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Анна Сергеева

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
23.11.1874

Дочь: Борунова Екатерина Сергеева

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Животкова Варвара Сергеева

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1877

Дочь: Агрипина Сергеева

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1881

Сын: Щербаков Николай ст.

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1886

Сын: Щербаков Григорий Сергеев

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1888

Сын: Щербаков Иван Сергеев

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.04.1891

Дочь: Ирина Сергеева

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1894

Дочь: Дария Сергеева

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1897

Сын: Щербаков Николай Сергеев

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.01.1904
д.Бобылёво Поречского уезда Смоленской губ.
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