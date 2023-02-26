Щербаков Сергей Ефимов
Место рожденияд.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения08.10.1852
Дата смерти02.01.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.10.1852
Отец: Ефимий Иванов
Мать: Марфа Самойлова
д.Бобылево Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1871
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Анна Сергеева
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
23.11.1874
Дочь: Борунова Екатерина Сергеева
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Животкова Варвара Сергеева
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1877
Дочь: Агрипина Сергеева
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1881
Сын: Щербаков Николай ст.
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1886
Сын: Щербаков Григорий Сергеев
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1888
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.04.1891
Дочь: Ирина Сергеева
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1894
Дочь: Дария Сергеева
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1897
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.01.1904
д.Бобылёво Поречского уезда Смоленской губ.