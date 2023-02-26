Животкова (Щербакова) Варвара Сергеева
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Щербаков Сергей Ефимов
Бракосочетание
26.10.1898
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1900
Отец ребёнка: Животков Георгий (Егор) Семёнов
Рождение ребёнка
17.08.1907
Отец ребёнка: Животков Георгий (Егор) Семёнов
Рождение ребёнка
11.07.1909
Отец ребёнка: Животков Георгий (Егор) Семёнов
Рождение ребёнка
22.03.1913
Отец ребёнка: Животков Георгий (Егор) Семёнов
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Животков Георгий (Егор) Семёнов
Рождение ребёнка
01.10.1914
Дочь: (Животкова) Пелагея Георгиева
Отец ребёнка: Животков Георгий (Егор) Семёнов
Рождение ребёнка
10.10.1915
Отец ребёнка: Животков Георгий (Егор) Семёнов
Смерть
Неизвестно