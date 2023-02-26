Животкова (Щербакова) Варвара Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Животкова (Щербакова) Варвара Сергеева

Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Щербаков Сергей Ефимов

Мать: Щербакова Евдокия Иванова

Бракосочетание
26.10.1898

Муж: Животков Георгий (Егор) Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1900

Сын: Животков Андрей Георгиев

Отец ребёнка: Животков Георгий (Егор) Семёнов

Рождение ребёнка
17.08.1907

Сын: Животков Иван Георгиев

Отец ребёнка: Животков Георгий (Егор) Семёнов

Рождение ребёнка
11.07.1909

Сын: Животков Фёдор Егоров

Отец ребёнка: Животков Георгий (Егор) Семёнов

Рождение ребёнка
22.03.1913

Сын: Животков Пётр Георгиев

Отец ребёнка: Животков Георгий (Егор) Семёнов

Рождение ребёнка
1914

Сын: Животков Иоанн Георгиев

Отец ребёнка: Животков Георгий (Егор) Семёнов

Рождение ребёнка
01.10.1914

Дочь: (Животкова) Пелагея Георгиева

Отец ребёнка: Животков Георгий (Егор) Семёнов

Рождение ребёнка
10.10.1915

Сын: Животков Яков Георгиев

Отец ребёнка: Животков Георгий (Егор) Семёнов

Смерть
Неизвестно

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