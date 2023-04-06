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Щербакова Евдокия Иванова

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

06.07.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1855

Отец: Иван Данилов

Мать: Ефимия Андреева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.11.1871

Муж: Щербаков Сергей Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Анна Сергеева

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Ефимов

Рождение ребёнка
23.11.1874

Дочь: Борунова Екатерина Сергеева

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Ефимов

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Животкова Варвара Сергеева

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Ефимов

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1877

Дочь: Агрипина Сергеева

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Ефимов

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1881

Сын: Щербаков Николай ст.

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Ефимов

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1886

Сын: Щербаков Григорий Сергеев

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Ефимов

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1888

Сын: Щербаков Иван Сергеев

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Ефимов

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.04.1891

Дочь: Ирина Сергеева

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Ефимов

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1894

Дочь: Дария Сергеева

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Ефимов

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1897

Сын: Щербаков Николай Сергеев

Отец ребёнка: Щербаков Сергей Ефимов

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1916
19-й Сибирский стрелковый полк, рядовой
Смерть
Неизвестно
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