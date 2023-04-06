Щербакова Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения06.07.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1855
Отец: Иван Данилов
Мать: Ефимия Андреева
Бракосочетание
08.11.1871
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Анна Сергеева
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Ефимов
Рождение ребёнка
23.11.1874
Дочь: Борунова Екатерина Сергеева
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Ефимов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Животкова Варвара Сергеева
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Ефимов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1877
Дочь: Агрипина Сергеева
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Ефимов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1881
Сын: Щербаков Николай ст.
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Ефимов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1886
Сын: Щербаков Григорий Сергеев
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Ефимов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1888
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Ефимов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.04.1891
Дочь: Ирина Сергеева
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Ефимов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1894
Дочь: Дария Сергеева
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Ефимов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.05.1897
Отец ребёнка: Щербаков Сергей Ефимов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1916
19-й Сибирский стрелковый полк, рядовой
Смерть
Неизвестно