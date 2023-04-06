Ефимия Андреева
Место рождения
Дата рождения02.07.1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1825
Отец: Андрей Матвеев
Мать: Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
25.12.1844
Дочь: Анисия Иванова
Отец ребёнка: Иван Данилов
Рождение ребёнка
11.03.1847
Дочь: Дария Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Данилов
Рождение ребёнка
06.07.1855
Дочь: Щербакова Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Данилов
Рождение ребёнка
14.10.1857
Сын: Ефимий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Данилов
Рождение ребёнка
20.03.1860
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Данилов
Смерть
Неизвестно