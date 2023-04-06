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Ефимия Андреева

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

02.07.1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1825

Отец: Андрей Матвеев

Мать: Стефанида Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1844

Дочь: Анисия Иванова

Отец ребёнка: Иван Данилов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1847

Дочь: Дария Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Данилов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.07.1855

Дочь: Щербакова Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Данилов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.10.1857

Сын: Ефимий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Данилов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1860

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Данилов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Данилов

Смерть
Неизвестно
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