Щербаков Иван Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербаков Иван Сергеев

Щербаков Иван Сергеев

Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.05.1888

Дата смерти

13.02.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1888

Отец: Щербаков Сергей Ефимов

Мать: Щербакова Евдокия Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.01.1907

Жена: Щербакова Евдокия Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1908

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Емельянова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.02.1915
м. Разнитов
Причина смерти: На войне пропал без вести
Военная служба
1915
ефрейтор 296-й пехотный Грязовецкий полк
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close