Щербаков Иван Сергеев
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.05.1888
Дата смерти13.02.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1888
Отец: Щербаков Сергей Ефимов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.01.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.07.1908
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Емельянова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.02.1915
м. Разнитов
Причина смерти: На войне пропал без вести
Военная служба
1915
ефрейтор 296-й пехотный Грязовецкий полк