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Борунова Екатерина Сергеева

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Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.11.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1874

Отец: Щербаков Сергей Ефимов

Мать: Щербакова Евдокия Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1891

Муж: Борунов Алексей (Филонов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1893

Сын: Борунов Иоанн ст

Отец ребёнка: Борунов Алексей (Филонов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.11.1894

Сын: Борунов Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Борунов Алексей (Филонов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1896

Сын: Борунов Косьма Алексеевич

Отец ребёнка: Борунов Алексей (Филонов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1896

Сын: Борунов Дамиан Алексеев

Отец ребёнка: Борунов Алексей (Филонов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.11.1898

Сын: Борунов Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Борунов Алексей (Филонов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.12.1900

Дочь: Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Борунов Алексей (Филонов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.05.1904

Сын: Борунов Фёдор ст

Отец ребёнка: Борунов Алексей (Филонов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1906

Сын: Борунов Борис Алексеев

Отец ребёнка: Борунов Алексей (Филонов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1909

Дочь: Евфросиния Алексеева

Отец ребёнка: Борунов Алексей (Филонов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1911

Сын: Борунов Федосий Алексеев

Отец ребёнка: Борунов Алексей (Филонов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1912

Сын: Борунов Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Борунов Алексей (Филонов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1914

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Борунов Алексей (Филонов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1916

Сын: Борунов Фёдор Алексеев

Отец ребёнка: Борунов Алексей (Филонов)

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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