Борунова Екатерина Сергеева
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.11.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
23.11.1874
Отец: Щербаков Сергей Ефимов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.11.1891
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.07.1893
Сын: Борунов Иоанн ст
Отец ребёнка: Борунов Алексей (Филонов)
Рождение ребёнка
21.11.1894
Отец ребёнка: Борунов Алексей (Филонов)
Рождение ребёнка
30.10.1896
Сын: Борунов Косьма Алексеевич
Отец ребёнка: Борунов Алексей (Филонов)
Рождение ребёнка
30.10.1896
Отец ребёнка: Борунов Алексей (Филонов)
Рождение ребёнка
10.11.1898
Отец ребёнка: Борунов Алексей (Филонов)
Рождение ребёнка
28.12.1900
Дочь: Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Борунов Алексей (Филонов)
Рождение ребёнка
15.05.1904
Сын: Борунов Фёдор ст
Отец ребёнка: Борунов Алексей (Филонов)
Рождение ребёнка
23.07.1906
Отец ребёнка: Борунов Алексей (Филонов)
Рождение ребёнка
19.02.1909
Дочь: Евфросиния Алексеева
Отец ребёнка: Борунов Алексей (Филонов)
Рождение ребёнка
27.01.1911
Отец ребёнка: Борунов Алексей (Филонов)
Рождение ребёнка
08.06.1912
Сын: Борунов Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Борунов Алексей (Филонов)
Рождение ребёнка
27.06.1914
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Борунов Алексей (Филонов)
Рождение ребёнка
06.06.1916
Отец ребёнка: Борунов Алексей (Филонов)
Смерть
Неизвестно