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Щербаков Григорий Сергеев

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Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1886

Отец: Щербаков Сергей Ефимов

Мать: Щербакова Евдокия Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.09.1903

Жена: Щербакова Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1904

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1909

Дочь: Мария ст.

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1913

Дочь: Мария Григорьева

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1914

Дочь: Анастасия Григорьева

Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Иванова

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1916
рядовой 178-й пехотный Венденский полк
Смерть
Неизвестно
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