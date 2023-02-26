Щербаков Григорий Сергеев
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
01.01.1886
Отец: Щербаков Сергей Ефимов
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.09.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1904
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1909
Дочь: Мария ст.
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1913
Дочь: Мария Григорьева
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1914
Дочь: Анастасия Григорьева
Мать ребёнка: Щербакова Евдокия Иванова
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1916
рядовой 178-й пехотный Венденский полк
Смерть
Неизвестно