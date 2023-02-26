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Щербакова Евдокия Иванова

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.09.1903

Муж: Щербаков Григорий Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1904

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Сергеев

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1909

Дочь: Мария ст.

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Сергеев

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1913

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Сергеев

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1914

Дочь: Анастасия Григорьева

Отец ребёнка: Щербаков Григорий Сергеев

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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