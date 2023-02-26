Щербакова Евдокия Иванова
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.09.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1904
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Сергеев
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1909
Дочь: Мария ст.
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Сергеев
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1913
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Сергеев
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1914
Дочь: Анастасия Григорьева
Отец ребёнка: Щербаков Григорий Сергеев
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно