Животков Георгий (Егор) Семёнов
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения01.02.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1878
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
26.10.1898
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1900
Мать ребёнка: Животкова Варвара Сергеева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
17.08.1907
Мать ребёнка: Животкова Варвара Сергеева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
11.07.1909
Мать ребёнка: Животкова Варвара Сергеева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
22.03.1913
Мать ребёнка: Животкова Варвара Сергеева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.10.1914
Дочь: Пелагея Георгиева
Мать ребёнка: Животкова Варвара Сергеева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Животкова Варвара Сергеева
Рождение ребёнка
10.10.1915
Мать ребёнка: Животкова Варвара Сергеева
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно