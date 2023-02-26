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Животков Георгий (Егор) Семёнов

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Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

01.02.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1878

Отец: Животков Семён Ананьев

Мать: Животкова Мавра (Марфа) Васильева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
26.10.1898

Жена: Животкова Варвара Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1900

Сын: Животков Андрей Георгиев

Мать ребёнка: Животкова Варвара Сергеева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
17.08.1907

Сын: Животков Иван Георгиев

Мать ребёнка: Животкова Варвара Сергеева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
11.07.1909

Сын: Животков Фёдор Егоров

Мать ребёнка: Животкова Варвара Сергеева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
22.03.1913

Сын: Животков Пётр Георгиев

Мать ребёнка: Животкова Варвара Сергеева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.10.1914

Дочь: Пелагея Георгиева

Мать ребёнка: Животкова Варвара Сергеева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1914

Сын: Животков Иоанн Георгиев

Мать ребёнка: Животкова Варвара Сергеева

Рождение ребёнка
10.10.1915

Сын: Животков Яков Георгиев

Мать ребёнка: Животкова Варвара Сергеева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно
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