Животкова Мавра (Марфа) Васильева
Место рожденияд.Барыги Титовской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1844
Дата смерти20.04.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Барыги Титовской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.07.1864
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Екатерина Семёнова
Отец ребёнка: Животков Семён Ананьев
Рождение ребёнка
05.08.1872
Отец ребёнка: Животков Семён Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
27.01.1875
Отец ребёнка: Животков Семён Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.02.1878
Сын: Животков Георгий (Егор) Семёнов
Отец ребёнка: Животков Семён Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
10.01.1881
Отец ребёнка: Животков Семён Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
03.09.1882
Дочь: Елизавета Семёнова
Отец ребёнка: Животков Семён Ананьев
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.05.1884
Отец ребёнка: Животков Семён Ананьев
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
20.04.1895
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Причина смерти: от натуральной