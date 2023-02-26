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Животкова Мавра (Марфа) Васильева

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Место рождения

д.Барыги Титовской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1844

Дата смерти

20.04.1895

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Барыги Титовской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.07.1864

Муж: Животков Семён Ананьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Екатерина Семёнова

Отец ребёнка: Животков Семён Ананьев

Рождение ребёнка
05.08.1872

Сын: Лопутнёв Матвей Семёнов

Отец ребёнка: Животков Семён Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
27.01.1875

Сын: Животков Василий Семёнов

Отец ребёнка: Животков Семён Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.02.1878

Сын: Животков Георгий (Егор) Семёнов

Отец ребёнка: Животков Семён Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
10.01.1881

Сын: Животков Михаил Семёнов

Отец ребёнка: Животков Семён Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
03.09.1882

Дочь: Елизавета Семёнова

Отец ребёнка: Животков Семён Ананьев

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.05.1884

Сын: Животков Дмитрий Семёнов

Отец ребёнка: Животков Семён Ананьев

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
20.04.1895
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Причина смерти: от натуральной
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