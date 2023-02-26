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Животков Дмитрий Семёнов

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Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

12.05.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1884

Отец: Животков Семён Ананьев

Мать: Животкова Мавра (Марфа) Васильева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
18.01.1909

Жена: Животкова Варвара Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1912

Дочь: Мария Дмитриева

Мать ребёнка: Животкова Варвара Иванова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
До 1914

Дочь: Параскева Дмитриева

Мать ребёнка: Животкова Варвара Иванова

Военная служба
1915
ефрейтор 120-й пехотный Серпуховской полк
Смерть
Неизвестно
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