Животков Дмитрий Семёнов
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения12.05.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1884
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
18.01.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1912
Дочь: Мария Дмитриева
Мать ребёнка: Животкова Варвара Иванова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
До 1914
Дочь: Параскева Дмитриева
Мать ребёнка: Животкова Варвара Иванова
Военная служба
1915
ефрейтор 120-й пехотный Серпуховской полк
Смерть
Неизвестно