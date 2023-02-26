Животкова Варвара Иванова
Место рожденияд.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.01.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1912
Дочь: Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Животков Дмитрий Семёнов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
До 1914
Дочь: Параскева Дмитриева
Отец ребёнка: Животков Дмитрий Семёнов
Смерть
Неизвестно