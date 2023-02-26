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Животкова Варвара Иванова

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Место рождения

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Бобылево Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.01.1909

Муж: Животков Дмитрий Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1912

Дочь: Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Животков Дмитрий Семёнов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
До 1914

Дочь: Параскева Дмитриева

Отец ребёнка: Животков Дмитрий Семёнов

Смерть
Неизвестно
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