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Лопутнёв Матвей Семёнов

Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

05.08.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1872

Отец: Животков Семён Ананьев

Мать: Животкова Мавра (Марфа) Васильева

Бракосочетание
12.04.1890

Жена: Лопутнова Ульяния Прохорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1891

Сын: Лопутнов Афанасий Матвеев

Мать ребёнка: Лопутнова Ульяния Прохорова

Рождение ребёнка
17.09.1892

Сын: Лопутнов Фёдор Матвеев

Мать ребёнка: Лопутнова Ульяния Прохорова

Рождение ребёнка
01.09.1895

Дочь: (Лопутнёва) Марфа (Мария) Матвеева

Мать ребёнка: Лопутнова Ульяния Прохорова

Рождение ребёнка
20.06.1898

Дочь: (Лопутнова) Агрипина Матвеева

Мать ребёнка: Лопутнова Ульяния Прохорова

Рождение ребёнка
11.07.1899

Сын: Лопутнёв Василий Матвеев

Мать ребёнка: Лопутнова Ульяния Прохорова

Рождение ребёнка
05.10.1901

Дочь: (Лопутнёва) Пелагея Матвеева

Мать ребёнка: Лопутнова Ульяния Прохорова

Рождение ребёнка
22.07.1904

Дочь: (Лопутнёва) Анна Матвеева

Мать ребёнка: Лопутнова Ульяния Прохорова

Рождение ребёнка
06.08.1905

Сын: Лопутнёв Григорий Матвеев

Мать ребёнка: Лопутнова Ульяния Прохорова

Рождение ребёнка
11.07.1908

Сын: Лопутнёв Стефан ст.

Мать ребёнка: Лопутнова Ульяния Прохорова

Рождение ребёнка
23.04.1910

Сын: Лопутнёв Стефан Матвеев

Мать ребёнка: Лопутнова Ульяния Прохорова

Рождение ребёнка
1911

Сын: Лопутнёв Александр Матвеев

Мать ребёнка: Лопутнова Ульяния Прохорова

Смерть
Неизвестно

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