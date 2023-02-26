Лопутнёв Матвей Семёнов
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения05.08.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Сын: Лопутнов Афанасий Матвеев
Мать ребёнка: Лопутнова Ульяния Прохорова
Мать ребёнка: Лопутнова Ульяния Прохорова
Дочь: (Лопутнёва) Марфа (Мария) Матвеева
Мать ребёнка: Лопутнова Ульяния Прохорова
Дочь: (Лопутнова) Агрипина Матвеева
Мать ребёнка: Лопутнова Ульяния Прохорова
Мать ребёнка: Лопутнова Ульяния Прохорова
Дочь: (Лопутнёва) Пелагея Матвеева
Мать ребёнка: Лопутнова Ульяния Прохорова
Дочь: (Лопутнёва) Анна Матвеева
Мать ребёнка: Лопутнова Ульяния Прохорова
Сын: Лопутнёв Григорий Матвеев
Мать ребёнка: Лопутнова Ульяния Прохорова
Сын: Лопутнёв Стефан ст.
Мать ребёнка: Лопутнова Ульяния Прохорова
Мать ребёнка: Лопутнова Ульяния Прохорова
Сын: Лопутнёв Александр Матвеев
Мать ребёнка: Лопутнова Ульяния Прохорова