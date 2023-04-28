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Лопутнова Ульяния Прохорова

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

12.08.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1872

Отец: Турков Прохор Трофимов

Мать: Туркова Анастасия Никитина

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.04.1890

Муж: Лопутнёв Матвей Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1891

Сын: Лопутнов Афанасий Матвеев

Отец ребёнка: Лопутнёв Матвей Семёнов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
17.09.1892

Сын: Лопутнов Фёдор Матвеев

Отец ребёнка: Лопутнёв Матвей Семёнов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.09.1895

Дочь: Марфа (Мария) Матвеева

Отец ребёнка: Лопутнёв Матвей Семёнов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
20.06.1898

Дочь: Агрипина Матвеева

Отец ребёнка: Лопутнёв Матвей Семёнов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
11.07.1899

Сын: Лопутнёв Василий Матвеев

Отец ребёнка: Лопутнёв Матвей Семёнов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
05.10.1901

Дочь: Пелагея Матвеева

Отец ребёнка: Лопутнёв Матвей Семёнов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
22.07.1904

Дочь: Анна Матвеева

Отец ребёнка: Лопутнёв Матвей Семёнов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
06.08.1905

Сын: Лопутнёв Григорий Матвеев

Отец ребёнка: Лопутнёв Матвей Семёнов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
11.07.1908

Сын: Лопутнёв Стефан ст.

Отец ребёнка: Лопутнёв Матвей Семёнов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
23.04.1910

Сын: Лопутнёв Стефан Матвеев

Отец ребёнка: Лопутнёв Матвей Семёнов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1911

Сын: Лопутнёв Александр Матвеев

Отец ребёнка: Лопутнёв Матвей Семёнов

Смерть
Неизвестно
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