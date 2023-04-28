Лопутнова Ульяния Прохорова
Место рождения
Дата рождения12.08.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1872
Отец: Турков Прохор Трофимов
Бракосочетание
12.04.1890
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1891
Сын: Лопутнов Афанасий Матвеев
Отец ребёнка: Лопутнёв Матвей Семёнов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
17.09.1892
Отец ребёнка: Лопутнёв Матвей Семёнов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
01.09.1895
Дочь: Марфа (Мария) Матвеева
Отец ребёнка: Лопутнёв Матвей Семёнов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
20.06.1898
Дочь: Агрипина Матвеева
Отец ребёнка: Лопутнёв Матвей Семёнов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
11.07.1899
Отец ребёнка: Лопутнёв Матвей Семёнов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
05.10.1901
Дочь: Пелагея Матвеева
Отец ребёнка: Лопутнёв Матвей Семёнов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
22.07.1904
Дочь: Анна Матвеева
Отец ребёнка: Лопутнёв Матвей Семёнов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
06.08.1905
Сын: Лопутнёв Григорий Матвеев
Отец ребёнка: Лопутнёв Матвей Семёнов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
11.07.1908
Сын: Лопутнёв Стефан ст.
Отец ребёнка: Лопутнёв Матвей Семёнов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
23.04.1910
Отец ребёнка: Лопутнёв Матвей Семёнов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1911
Сын: Лопутнёв Александр Матвеев
Отец ребёнка: Лопутнёв Матвей Семёнов
Смерть
Неизвестно