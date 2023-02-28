Туркова Анастасия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркова Анастасия Никитина

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Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

11.01.1873

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Никита

Мать: ?

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.02.1864

Муж: Турков Прохор Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1872

Дочь: Лопутнова Ульяния Прохорова

Отец ребёнка: Турков Прохор Трофимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
11.01.1873
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
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