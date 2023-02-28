Туркова Анастасия Никитина
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти11.01.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.02.1864
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1872
Дочь: Лопутнова Ульяния Прохорова
Отец ребёнка: Турков Прохор Трофимов
Смерть
11.01.1873
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище