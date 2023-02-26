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Лопутнов Афанасий Матвеев

Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

01.05.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1891

Отец: Лопутнёв Матвей Семёнов

Мать: Лопутнова Ульяния Прохорова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
12.02.1910

Жена: Лопутнева Устиния Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1911

Сын: Лопутнев Яков Афанасиев

Мать ребёнка: Лопутнева Устиния Иванова

Рождение ребёнка
08.07.1912

Сын: Лопутнев Даниил Афанасиев

Мать ребёнка: Лопутнева Устиния Иванова

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно
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