Лопутнов Афанасий Матвеев
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения01.05.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1891
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
12.02.1910
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Лопутнева Устиния Иванова
Рождение ребёнка
08.07.1912
Сын: Лопутнев Даниил Афанасиев
Мать ребёнка: Лопутнева Устиния Иванова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно