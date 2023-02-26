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Животков Михаил Семёнов

Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

10.01.1881

Дата смерти

17.08.1881

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1881

Отец: Животков Семён Ананьев

Мать: Животкова Мавра (Марфа) Васильева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
17.08.1881
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище
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