Животков Михаил Семёнов
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения10.01.1881
Дата смерти17.08.1881
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1881
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
17.08.1881
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище