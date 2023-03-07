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Матрона Ефимова

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Место рождения

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Ефимий Иванов

Мать: Марфа Самойлова

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.05.1856

Сын: Иоанн Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Фёдоров

д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.10.1857

Муж: Трофим Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Евдокия Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Фёдоров

д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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