Матрона Ефимова
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Ефимий Иванов
Мать: Марфа Самойлова
Рождение ребёнка
?.05.1856
Сын: Иоанн Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Фёдоров
д.Борисенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.10.1857
Муж: Трофим Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Евдокия Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Фёдоров
д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно