Евдокия Трофимова
Место рожденияд.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1864
Дата смерти25.07.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Трофим Фёдоров
Мать: Матрона Ефимова
д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1881
Муж: Андрей (Авраамов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1884
Сын: Владимир Андреев
Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1885
Сын: Стефан Андреев
Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)
д.Цурково ( Новосёлки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1887
Сын: Александр Андреев
Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)
д.Новосёлки Максимовские Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)
Рождение ребёнка
01.06.1891
Сын: Никифор Андреев
Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1892
Сын: Пётр Андреев
Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1893
Сын: Сергей Андреев
Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1895
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.07.1895
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище