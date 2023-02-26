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Евдокия Трофимова

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Место рождения

д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1864

Дата смерти

25.07.1895

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Трофим Фёдоров

Мать: Матрона Ефимова

д.Борисенки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1881

Муж: Андрей (Авраамов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1884

Сын: Владимир Андреев

Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1885

Сын: Стефан Андреев

Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)

д.Цурково ( Новосёлки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1887

Сын: Александр Андреев

Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)

д.Новосёлки Максимовские Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)

Рождение ребёнка
01.06.1891

Сын: Никифор Андреев

Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1892

Сын: Пётр Андреев

Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1893

Сын: Сергей Андреев

Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1895

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.07.1895
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище
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