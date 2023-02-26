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Андрей (Авраамов)

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Место рождения

д.Цурково ( Новосельцы-Новосёлки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Авраамий Артемиев

Мать: Матрона Филиппова

д.Цурково ( Новосельцы-Новосёлки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1881

Жена: Евдокия Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1884

Сын: Владимир Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1884
рядовой
Рождение ребёнка
25.12.1885

Сын: Стефан Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

д.Цурково ( Новосёлки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1887

Сын: Александр Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

д.Новосёлки Максимовские Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Рождение ребёнка
01.06.1891

Сын: Никифор Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.06.1892

Сын: Пётр Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1893

Сын: Сергей Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.07.1895

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.06.1897

Жена: Евдокия Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1898

Сын: Илларион Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1899

Сын: Стефан Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1901

Сын: Адриан Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1905

Дочь: Анастасия Андреева

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
09.11.1906

Сын: Александр Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1912

Дочь: Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1914

Сын: Григорий Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ирина Андреева

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

Рождение ребёнка
29.06.1916

Сын: Пётр Андреев

Мать ребёнка: Евдокия Михайлова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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