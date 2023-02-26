Андрей (Авраамов)
Место рожденияд.Цурково ( Новосельцы-Новосёлки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Авраамий Артемиев
Мать: Матрона Филиппова
Жена: Евдокия Трофимова
Сын: Владимир Андреев
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Сын: Стефан Андреев
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Сын: Александр Андреев
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Дочь: Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Сын: Никифор Андреев
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Сын: Пётр Андреев
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Сын: Сергей Андреев
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Жена: Евдокия Михайлова
Сын: Илларион Андреев
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Сын: Стефан Андреев
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Сын: Адриан Андреев
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Дочь: Анастасия Андреева
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Сын: Александр Андреев
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Дочь: Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Сын: Григорий Андреев
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Дочь: Ирина Андреева
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова
Сын: Пётр Андреев
Мать ребёнка: Евдокия Михайлова